Абаскаль рассказал о речи Зобнина в раздевалке «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1) рассказал, что у него побежали мурашки от речи полузащитника Романа Зобнина в раздевалке команды.

– Казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?

– Я здесь почти два года. И сегодня в раздевалке Роман Зобнин взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова.

Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым.