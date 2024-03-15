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    Абаскаль рассказал о речи Зобнина в раздевалке «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1) рассказал, что у него побежали мурашки от речи полузащитника Романа Зобнина в раздевалке команды.

    – Казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?

    – Я здесь почти два года. И сегодня в раздевалке Роман Зобнин взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова.

    Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым.

    • В первой игре Кубка против «Спартака» «Оренбург» победил со счетом 1:0.
    • Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1710487762
    Зобнин: - Мы Спартак! Мы сила! Мы должны собраться и героически обыграть ВТОРОЙ СОСТАВ Оренбурга! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Benifacto
    1710487920
    ну приплыли , а разве не твои слова должны мотивировать....ппц я в шоке....он еще об этом и говорит....это не тренер, а портянка.....
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    WE ARE FOR PETER
    1710489667
    Зобнин подленький гаденыш и хитрый черт
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710489817
    Позорище..а что можно ожидать от нариков
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