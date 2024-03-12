Скорая отставка Абаскаля из «Спартака», состав сборной России и другие новости

Шорт-лист на замену Абаскалю в «Спартаке»: известны 3 тренера из 4.

Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом.

Сборная России в июне сыграет с Белоруссией в Минске.

«Спартак» хочет назначить Карпина, но при одном условии.

Писарев может возглавить «Краснодар» вместо Ивича.

Зарема назвала оптимального тренера для «Спартака», которого нужно «закидать деньгами».

Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Факелом».

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Писарев перечислил игроков «Спартака», которые деградируют.

Итоговый состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем.