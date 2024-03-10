Смерть судьи Спирина, лидерство «Зенита», 8 голов «Баварии» и другие новости

«Мы не педерасты и не лесбиянки»: Ловчев объяснил, почему нужно защищать Промеса.

«ПСЖ» готов заплатить 200 миллионов за игрока «Барселоны».

РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:1) и вышел в лидеры чемпионата.

Булыкин выступил в защиту Промеса.

Бундеслига. «Бавария» забила 8 голов «Майнцу», Кейн оформил хет-трик.

Кейн повторил рекорд Бундеслиги 60-летней давности.

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Вратарь женского «Рубина» пропустила между ног удар с центра поля.

Умер арбитр Спирин – он судил финал Кубка УЕФА.