4 960 000 рублей «Лига Ставок» перечислит на благотворительность по итогам акции «Шаги Добра»

4960 – именно такое количество шагов сделали участники акции «Шаги добра» на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» в Казани. Эти шаги «Лига Ставок» конвертирует в 4 960 000 рублей и направит в Фонд «Созвездие Добра». Собранные средства пойдут на строительство спортивной площадки для детей-сирот в Нижегородской области.

В рамках «Игр Будущего» «Лига Ставок», официальный букмекер турнира, провела благотворительную акцию «Шаги Добра» в поддержку Фонда «Созвездие Добра».

Акцию представили олимпийские чемпионы, амбассадоры «Лиги Ставок» Алина Загитова и Артур Далалоян. Они же дали официальный старт «Шагам Добра» в день торжественного открытия «Игр Будущего» в Казани.

Всем участникам акции предлагалось на специальном степпере в течение 1 минуты сделать максимальное количество шагов. Каждый сделанный шаг добра «Лига Ставок» оценила в 1 000 рублей, а общее количество шагов будут конвертированы в деньги для пожертвования в Фонд «Созвездие Добра».

Также по итогам «Шагов Добра» были определены три рекордсмена: Владислав Кузнецов (81 шаг), Иван Воробьев (84 шага) и Айдар Минигалиев (101 шаг). Они стали обладателями специальных призов от «Лиги Ставок» – олимпиек с автографами Алины Загитовой и Артура Далалояна.

Как отметила Алина Загитова, «поддержка в спорте важна так же, как в повседневной жизни. Важно вдохновлять людей на добрые дела. Давайте вместе любить и поддерживать спорт, ведь это помогает идти вперед, преодолевать любые трудности и добиваться высоких результатов!»

«Игры Будущего» привлекли огромное количество молодежи со всего мира. Это спортивное шоу нового формата, которое даст молодым спортсменам отличную возможность заниматься гибридным спортом. Я очень рад быть причастным к этому масштабному проекту и вместе с Лигой Ставок делать добрые дела в поддержку нашего спорта», – сказал Артур Далалоян.

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