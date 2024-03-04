РПЛ против Промеса, «Динамо» выиграло суд у Норманна, победа Слуцкого в Китае и другие новости

Стали известны слова Беллингема в адрес судьи, за которые его удалили.

«Вообще нулевой»: Бубнов – об игроке «Спартака» в матче с «Зенитом».

Футболисты «Реала» повредили оборудование после скандала в матче с «Валенсией».

Брат Федуна прокомментировал информацию, что экс-владелец «Спартака» в 90-е жил в коробке из-под телевизора.

Черданцев предсказал победителя РПЛ.

Ребенок назвал Винисиуса «обезьяной» по ходу матча с «Валенсией».

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0).

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Президент РПЛ выступил против игры Промеса в России.

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