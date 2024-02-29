Губерниев похвалил РФС за отказ от перехода в Азию

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил эксперимент РФС, по которому судьи в России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Во-первых, будем надеяться, что мы разберем то, что они будут говорить, потому что неизвестно, какие они ораторы. Во-вторых, мы таким образом лишний раз подчеркиваем свою готовность и вернуться в любой момент, и сотрудничать с вышестоящими международными футбольными организациями, что мы по-прежнему часть системы.

В данной ситуации РФС ведет себя абсолютно правильно. Молодцы, не стали рыпаться никуда в Азию. Мне кажется, что наш футбол в этом смысле ведет себя значительно умнее олимпийского комитета, например.

Решение в любом случае в духе, как мне кажется, времени в том смысле, о чем я говорю каждый раз. Мы должны заявлять о своей открытости, предлагать, говорить о готовности вернуться.

Мы не должны замыкаться в себе и пытаться менять ситуацию. Мне кажется, РФС из сложившейся ситуации выжимает максимум», – написал Губерниев.