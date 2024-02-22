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    • Новая фотосессия 17-летней дочери Пименова – ее называли самой красивой девочкой мира

    Новая фотосессия 17-летней дочери Пименова – ее называли самой красивой девочкой мира

    Дочь бывшего игрока сборной России Руслана Пименова Кристина показала свежие фото.

    Голубоглазая 17-летняя девушка выложила несколько кадров с последней фотосессии.

    • Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
    • Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
    • Ее отец сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2024 19:38
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1708621994
    Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.==== Вот не понимаю такого.Эти журналисты ВСЕХ девочек в мире осмотрели что ли ? Опять же понятия красоты у всех разные. Потому -самая красивая в мире-, по моему это бессмысленное понятие.
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    Bozigit
    1708622286
    Вся в отца
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    sochi-2013
    1708626217
    Чтобы там и осталась!
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    slavutiq70
    1708626973
    Милашка ....но у нас таких тысячи в каждом городе найти можно ...
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