Увольнение Тухеля, налог на легионеров в РПЛ, Аршавин обратился к Путину и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1708587542
    ..."Аршавин предложил Путину создать аналог FIFA"(c). И возглавить эту фифу берётся он сам!)...
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