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18:53
«Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу
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18:45
Наумов рассказал, как Смородская экономила в «Локо» на стиральном порошке
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18:38
Стали известны стартовые составы на матч «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»: 18 февраля
18:36
Стали известны стартовые составы на матч «Бохум» – «Бавария»: 18 февраля
18:25
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Урал» (1:0)
18:19
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18:08
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18:03
Ловчев заявил о бесполезности академий клубов РПЛ
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17:51
Дзагоев поделился впечатлениями от стажировки в «Крыльях Советов»
17:33
Григорян: «Все команды начинают тренировку со штанги и гантелей – это цирк»
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17:24
«Наполи» планирует сменить тренера перед матчем с «Барсой» – известен главный кандидат
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17:17
Семин оценил игру Миранчука за «Аталанту»
17:04
Владелец «Милана» сообщил, сколько денег клуб потратит летом: «Хочется выиграть много трофеев»
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16:52
Стало известно, чем Кейн недоволен в «Баварии»
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16:36
Серия А. «Лацио» после победы над «Баварией» проиграл дома «Болонье» (1:2), у гостей забил воспитанник мюнхенцев
16:24
Стала известна будущая зарплата Мбаппе в «Реале»
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16:16
Стали известны стартовые составы на матч «Монако» – «Тулуза»: 18 февраля
16:03
Шалимов определил, кто «мощнее» – Миранчук или Головин
15:54
Агент заявил, что Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
15:41
Жирков – об обучении на тренера: «По 3 дня сидеть с 8 утра до 5 вечера – так себе занятие»
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Стали известны стартовые составы на матч «Райо Вальекано» – «Реал»: 18 февраля
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01.01.1970 03:00
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