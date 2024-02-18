Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Роналду опередил Месси по голам с игры, Юран пригрозил руководству «Пари НН» и другие новости

    Роналду опередил Месси по голам с игры, Юран пригрозил руководству «Пари НН» и другие новости

    Депутат Госдумы – о Промесе: «Хрена им голландского лысого, а не футболиста – накурятся амстердамской шмали и мерещится им всякое».

    Погба и еще пять футболистов покинут «Ювентус» летом.

    В Испании раскрыли траты «Реала» на Мбаппе.

    «Барселона» склоняется к назначению экс-тренера «Шахтера».

    Смородская предрекла Промесу пожизненное пребывание в России.

    «Зенит» закроется перед матчем со «Спартаком».

    Спартаковец Мелешин забил дебютный гол в Белоруссии – в девятку ударом в касание.

    Юран выступил с угрозой в адрес руководства «Пари НН».

    Юран – о «Спартаке»: «Печально на это смотреть».

    Роналду опередил Месси по голам с игры.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2024 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+