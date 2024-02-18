Роналду опередил Месси по голам с игры, Юран пригрозил руководству «Пари НН» и другие новости

Депутат Госдумы – о Промесе: «Хрена им голландского лысого, а не футболиста – накурятся амстердамской шмали и мерещится им всякое».

Погба и еще пять футболистов покинут «Ювентус» летом.

В Испании раскрыли траты «Реала» на Мбаппе.

«Барселона» склоняется к назначению экс-тренера «Шахтера».

Смородская предрекла Промесу пожизненное пребывание в России.

«Зенит» закроется перед матчем со «Спартаком».

Спартаковец Мелешин забил дебютный гол в Белоруссии – в девятку ударом в касание.

Юран выступил с угрозой в адрес руководства «Пари НН».

Юран – о «Спартаке»: «Печально на это смотреть».

Роналду опередил Месси по голам с игры.