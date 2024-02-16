Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», арест имущества Промеса и другие новости

Уткин ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса

УЕФА назвал общую сумму выручки клубов РПЛ за финансовый год и раскрыл их траты на зарплаты игроков

В «Барселоне» определились с кандидатами на место левого вингера, Хвича – в их числе

Стало известно будущее Мозеса в «Спартаке»

Бывший форвард «Факела» прибыл на просмотр в ЦСКА

«Реал» достиг соглашения с защитником «Баварии»

Мбаппе объявил о своем уходе из «ПСЖ» и уже определился с новой командой

Тихонов отстранил пять игроков от основы «Енисея»

В Нидерландах арестовали имущество Промеса

«ПСЖ» рассматривает четырех нападающих на замену Мбаппе