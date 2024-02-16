Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», арест имущества Промеса и другие новости

Уткин ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса
УЕФА назвал общую сумму выручки клубов РПЛ за финансовый год и раскрыл их траты на зарплаты игроков
В «Барселоне» определились с кандидатами на место левого вингера, Хвича – в их числе
Стало известно будущее Мозеса в «Спартаке»
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Мбаппе объявил о своем уходе из «ПСЖ» и уже определился с новой командой
Тихонов отстранил пять игроков от основы «Енисея»
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