Юрий Красовский: из-за нелегальных букмекеров спорт РФ может недополучить около 8 млрд инвестиций

В Москве в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция «Экономика российского спорта и букмекеры. Бизнес-итоги, тренды, прогнозы» с участием экспертов спортивной индустрии и букмекерского бизнеса. По словам президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского, доля нелегальных букмекеров и онлайн-казино составляет 30-40%, и из-за их деятельности отечественный спорт в 2024 году может недополучить порядка 8 миллиардов рублей.

До пандемии доля нелегальных игроков устойчиво снижалась, однако в 2020 году теневой сектор вновь возобновил рост во многом благодаря упростившимся банковским платежам. «К пандемии в 2020 году мы подошли с показателем около 10% нелегальных букмекеров. Но в пандемию спортивные события были отменены, и это стало всплеском для нелегальных букмекеров, которые стали использовать «синтетические» (созданные генератором случайных чисел) события, и для онлайн-казино. С 10% мы вновь откатились к 30-40% от легального рынка», – рассказал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. По его словам, увеличение серой зоны негативно влияет на российский спорт, который получает внебюджетное финансирование за счет целевых отчислений легальных букмекеров. Учитывая, что объем целевых отчислений в 2024 году прогнозируется на уровне 18-20 млрд рублей, российский спорт может недосчитаться порядка 8 млрд рублей.

«Лига Ставок» является одним из ключевых источников внебюджетного финансирования российского спорта всех видов и уровней. «“Лига Ставок” делает очень много для развития национального спорта. Мы гордимся успехами в этом направлении и планируем только увеличивать свой вклад, свои инвестиции в спорт. Но, к сожалению, нелегальный сектор мешает нам делать еще больше прямо сейчас. Нелегальный сектор – основной конкурент легальных букмекеров. Если его ликвидировать, увеличатся целевые отчисления, налоги, наши возможности поддерживать национальный спорт», – отметил Красовский.

С 2017 года компания инвестировала более 10 миллиардов рублей в виде целевых отчислений, маркетинговых проектов, спонсорства и благотворительности. При этом в 2023 году «Лигой Ставок» были осуществлены значительные вложения в спорт: целевые отчисления составили 1,3 млрд рублей, спонсорские контракты – около 2,3 млрд рублей, на проекты в сфере спортивной благотворительности было направлено 73 млн рублей.

Вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская затронула тему ответственной игры и корпоративной социальной ответственности. Именно «Лига Ставок» в партнeрстве с Первой СРО стала инициатором самоограничений для игроков, которые испытают проблемы с самоконтролем. «В “Лиге Ставок” предусмотрено несколько вариантов самоограничений для таких игроков. Тем не менее лишь 0,1% от общего количества наших клиентов пишут заявления о самоисключении, – приводит Журавская статистику компании. – Более того, нами созданы высокие барьеры по возращению таких игроков в игру, сегодня их число не превышает 10%».

Журавская уточнила, что законопроект, регламентирующий процедуру самоограничений и ведение специального Реестра игроков, будет представлен к 1 чтению Госдуме РФ уже в весеннюю сессию. «Это очень значимое достижение букмекерской отрасли, итог многолетнего диалога с Минфином лидеров рынка», – добавляет она. Также Ольга Журавская рассказала о корпоративно-социальной программе «Лига Добра», которую «Лига Ставок» с 2017 года реализует совместно с благотворительным фондом «Созвездие Добра». Программа направлена на развитие детско-юношеского спорта, поддержку спортсменов разных поколений, строительство спортивной инфраструктуры в регионах РФ. «Мы строим футбольные поля, хоккейные коробки, также учреждаем именные стипендии молодым спортсменам, оказываем поддержку заслуженным ветеранам спорта. На сегодняшний день наша география – это 26 регионов, а в текущем году прибавится еще три! – отметила Ольга Журавская. – Огромные слова благодарности Федерации хоккея России и лично Владиславу Третьяку, Федерации бокса России и Татьяне Кириенко – за вовлечeнность и участие в наших благотворительных проектах!»

О росте интереса россиян к спортивным событиям рассказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами: «Интерес к спорту растет, и мы этим безумно гордимся, ведь развитие национального спорта всегда являлось главным приоритетом для “Лиги Ставок”. Мы всегда выступали за то, чтобы спорт развивался, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно и знали, какое у них будущее».

По оценкам Ронами, букмекерский рынок в прошлом году увеличился на 39%, при этом по темпам развития компания значительно превзошла среднерыночные значения. Так, клиентская база «Лиги Ставок» в 2023 году выросла на 63%, а среднее количество ставок возросло на 140% до 41 млн в месяц. При этом оборот компании вырос на 144%, а GGR (валовой игровой доход) – на 129%.

В 2023 году «Лига Ставок» сделала огромный прорыв в технологиях, которого букмекерский рынок еще не видел. Было реализовано большое количество полезных фич, ведь беттинговому приложению приходится конкурировать со всеми приложениями в смартфоне пользователя, отметил Ронами: «Мы поняли, что нужно максимально ценить время игрока, чтобы он в любую секунду своей жизни мог найти все, что ему нужно, не тратя дополнительное время. Поэтому такие вещи, как функционал и удобный интерфейс приложения – необходимость. У нас есть подстройка приложения под любое пожелание игрока. Чат и свайпер – одни из самых популярных и инновационных элементов нашего приложения».

В текущем году «Лига Ставок» намерена еще активнее привлекать новых клиентов и возвращать ушедших игроков. «Мы возвращаем качеством нашего продукта и определенной лояльностью, которую вводим на нашей платформе, – рассказал Ратмир Ронами. – Мы знаем, что каждый пользователь приложения для нас критически важен. Мы предоставляем услугу, которую он нигде не найдет. У нас больше всего бонусов и премиального сервиса».

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