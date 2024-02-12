Сутормин – в «Сочи», легенды «Спартака» обыграли сборную мира, Моуринью хочет в «Баварию» и другие новости

Левицкий – о допинговом скандале в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал тех, кто отказывался пить таблетки».

Вальверде высмеял эрекцию Беллингема во время празднования гола «Жироне».

Воспитанники «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО – известна реакция клуба.

Филимонов забил сборной мира в финале Кубка легенд.

Воспитанники «Крыльев Советов» извинились за нападение на машину участника СВО.

«Спартак» победил сборную мира в финале Кубка легенд.

Экс-зенитовец Мейра играл на Кубке легенд в туфлях.

Мама Мбаппе может сорвать трансфер Килиана в «Реал» – она не хочет идти на уступки.

Моуринью учит немецкий, чтобы возглавить «Баварию».

Сутормин перешел из «Зенита» в «Сочи».