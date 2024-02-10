Разгромная победа «Спартака», поражение «Зенита», шарф в трусах Роналду и другие новости

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«Наполи» выбирает между тремя тренерами

ЦСКА проиграл «Сочи», поражение «Зенита», разгромная победа «Спартака» с дебютным голом Угальде

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