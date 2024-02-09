Кудряшов завершил карьеру, жеребьевка Лиги наций, введение синих карточек и другие новости

«Спартак» объявил об уходе Мелешина.

Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть».

«Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита».

«Сочи» подписал защитника сборной Марокко.

Глушаков: «Спартак» – народная команда! У «Зенита» шансов ей стать нет».

Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака».

Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру.

«Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените».

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого (6:0) в Кубке равноправия, у Кассьерры хет-трик.

В футболе появится синяя карточка.

Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!».

Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после 0:6 от «Зенита».

Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля.

Итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций.