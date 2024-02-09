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    • Кудряшов завершил карьеру, жеребьевка Лиги наций, введение синих карточек и другие новости

    Кудряшов завершил карьеру, жеребьевка Лиги наций, введение синих карточек и другие новости

    «Спартак» объявил об уходе Мелешина.

    Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть».

    «Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита».

    «Сочи» подписал защитника сборной Марокко.

    Глушаков: «Спартак»народная команда! У «Зенита» шансов ей стать нет».

    Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака».

    Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру.

    «Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените».

    «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого (6:0) в Кубке равноправия, у Кассьерры хет-трик.

    В футболе появится синяя карточка.

    Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!».

    Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после 0:6 от «Зенита».

    Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля.

    Итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций.

    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 10:00
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