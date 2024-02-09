Кудряшов завершил карьеру, жеребьевка Лиги наций, введение синих карточек и другие новости

«Спартак» объявил об уходе Мелешина.
Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть».
«Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита».
«Сочи» подписал защитника сборной Марокко.
Глушаков: «Спартак» – народная команда! У «Зенита» шансов ей стать нет».
Агент Джикии заявил об обмане со стороны руководства «Спартака».
Участник ЧМ-2018 в составе сборной России завершил карьеру.
«Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените».
«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого (6:0) в Кубке равноправия, у Кассьерры хет-трик.
В футболе появится синяя карточка.
Азмун – болельщикам «Зенита»: «Люблю вас, наши колхозники!».
Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после 0:6 от «Зенита».
Стало известно, чью сторону заняли игроки «Спартака» в конфликте Джикии и Абаскаля.
Итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций.