«Бавария» следит за игроком ЦСКА, требования Чалова, первый финалист Кубка Азии и другие новости

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Зарема сделала громкое заявление о Джикии
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса – «Севилья» жестко отреагировала, полиция уже установила личность злоумышленника
Чалов озвучил ЦСКА требования по новому контракту, клуб уже сделал предложение, «Зенит» предлагает больше
Суд в Нидерландах вынес решение по апелляции Промеса
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Кубок Азии. Иордания выбила Южную Корею Клинсманна (2:0) и стала первым финалистом турнира
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