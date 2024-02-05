Transfermarkt опубликовал десять самых дорогих зимних трансферов в 2024 году.

Первое место занял переход нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов 2024 года: