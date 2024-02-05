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    Топ-10 самых дорогих зимних трансферов 2024 года

    Transfermarkt опубликовал десять самых дорогих зимних трансферов в 2024 году.

    Первое место занял переход нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

    Топ-10 самых дорогих зимних трансферов 2024 года:

    1. Витор Роке (из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону», € 40 млн)
    2. Саша Боэ (из «Галатасарая» в «Баварию», € 30 млн)
    3. Раду Дрэгушин (из «Дженоа» в «Тоттенхэм», € 25 млн)
    4. Элиф Элмас (из «Наполи» в «РБ Лейпциг», € 24 млн)
    5. Ренан Лоди (из «Марселя» в «Аль-Хиляль», € 23 млн)
    6. Адам Уортон (из «Блэкберн Роверс» в «Кристал Пэлас», € 21,1 млн)
    7. Габриэль Москардо (из «Коринтианса» в ПСЖ», € 20 млн)
    8. Лукас Бералдо (из «Сан-Паулу» в «ПСЖ», € 20 млн)
    9. Артур Вермерен (из «Антверпена» в «Атлетико», € 18 млн)
    10. Маркос ЛеонЛеонардо (из «Сантоса» в «Бенфику», € 18 млн).

    Источник: Transfermarkt

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    05.02.2024 16:44
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    Комментарии (1)
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    Romeo 123
    1707143732
    А почему в списке нет гнома, ему не показывайте это нечестный список а лучше дайте золотой ⚽
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