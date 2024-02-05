Transfermarkt опубликовал десять самых дорогих зимних трансферов в 2024 году.
Первое место занял переход нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов 2024 года:
- Витор Роке (из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону», € 40 млн)
- Саша Боэ (из «Галатасарая» в «Баварию», € 30 млн)
- Раду Дрэгушин (из «Дженоа» в «Тоттенхэм», € 25 млн)
- Элиф Элмас (из «Наполи» в «РБ Лейпциг», € 24 млн)
- Ренан Лоди (из «Марселя» в «Аль-Хиляль», € 23 млн)
- Адам Уортон (из «Блэкберн Роверс» в «Кристал Пэлас», € 21,1 млн)
- Габриэль Москардо (из «Коринтианса» в ПСЖ», € 20 млн)
- Лукас Бералдо (из «Сан-Паулу» в «ПСЖ», € 20 млн)
- Артур Вермерен (из «Антверпена» в «Атлетико», € 18 млн)
- Маркос ЛеонЛеонардо (из «Сантоса» в «Бенфику», € 18 млн).