Уткин в инвалидном кресле, Миранчук лучший в Серии А, «Ливерпуль» проиграл в АПЛ и другие новости

«Ростов» купил египетского защитника

Помазун может перейти из ЦСКА в «Спартак»

Мбаппе выдвинул условие «Реалу»

Личке предрекли «большие проблемы» в Чехии, если он получит российское гражданство

Хойлунд в день своего 21-летия побил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед»

Малком посетил «Зенит» в Катаре

Уткин потерял возможность самостоятельно передвигаться

Миранчук – лучший созидатель Серии А в 2024 году

АПЛ. «Арсенал» победил лидирующий «Ливерпуль» (3:1)

Примера. «Реал» упустил победу над «Атлетико» на 93-й минуте, пропустив от воспитанника