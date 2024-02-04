Мбаппе перейдет в «Реал», «Ростов» выиграл финансовый спор у Норманна и другие новости

Президент «Ростова» сделал заявление о будущем Карпина, семья которого уехала в Эстонию.
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Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь.
Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити».
ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию: известна сумма.
Миранчук и Жемалетдинов близки к уходу из «Локомотива»: заявление агента.
Бердыев решил покинуть махачкалинское «Динамо» по двум причинам.
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Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ.