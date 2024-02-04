Мбаппе перейдет в «Реал», «Ростов» выиграл финансовый спор у Норманна и другие новости

Президент «Ростова» сделал заявление о будущем Карпина, семья которого уехала в Эстонию.

«Зенит» подписал левого защитника из второго дивизиона Казахстана.

Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь.

Представители Холанда настаивают на уходе норвежца из «Манчестер Сити».

ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию: известна сумма.

Миранчук и Жемалетдинов близки к уходу из «Локомотива»: заявление агента.

Бердыев решил покинуть махачкалинское «Динамо» по двум причинам.

Азар назвал единственного футболиста, который сильнее его на индивидуальном уровне.

«Зенит» – в топ-5 клубов мира по тратам на зимние трансферы.

Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ.

Мбаппе принял решение насчет трансфера в «Реал».