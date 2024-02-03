«Спартак» ищет нового вратаря, 15 клубов готовы участвовать в Суперлиге и другие новости

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«Спартак» ищет нового вратаря – клубу предложили голкипера с отступными 120 миллионов рублей
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
«Динамо» отдало Лесового в аренду клубу из Израиля: известны финансовые детали сделки
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
«Зенит» продлил контракт с Кассьеррой, увеличив сумму отступных
Президент ФИФА предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма, отказавшись от переговоров между клубами
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«Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны» шведского таланта
«Ривер Плейт» ответил на предложение «Краснодара» по Солари