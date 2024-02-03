«Спартак» ищет нового вратаря, 15 клубов готовы участвовать в Суперлиге и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 10:00
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    Комментарии (2)
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    Бар1
    1706942331
    зачем нужен новый вратарь,деньги девать некуда? Лучше бы крышу построили.
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    САДЫЧОК
    1706942926
    Как я и всё время говорил нужен вратарь типа Лантратова! Остальных смело продать!
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