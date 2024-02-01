«Локо» арендовал форварда-боснийца, Денисов начал карьеру тренера, Чалова не устраивают условия ЦСКА и другие новости

Впервые в истории в 1/4 финала крупного турнира сыграют 2 сборные из бывшего СССР.

ЦСКА сделал предложение по Венделу.

«Локомотив» пополнился боснийским форвардом.

«Зенит» вернулся к варианту с Тикнизяном.

Галицкий обеспечил академию «Краснодара» финансовой подушкой на ближайшие 20 лет.

Денисов начал работать в «Торпедо».

Чалов не продлевает контракт с ЦСКА по двум причинам.

«Краснодар» предложил 15 миллионов за Солари, повторившего жест Дзюбы.

Клуб АПЛ подписал узбекистанца из «Пахтакора».

Месси дал совет «Барселоне» насчет нового тренера.

Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин.

Карпин ответил, останется ли 37-летний Глушаков в «Ростове».