Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В «Химки» приехала группа итальянских специалистов

    С «Химками» в ближайшие дни будет работать группа итальянских специалистов.

    «Группу возглавляет доктор Руди Россетто, эксперт в области нутрициологии, биомеханики и кинезиололгии, преподаватель национального Олимпийского комитета Италии по вопросам, связанным с телом человека.

    Итальянцы будут работать с «Химками» в течение недели. За это время каждый игрок пройдет серию антропометрических тестов и получит конкретные рекомендации по оптимизации питания, балансу нагрузок и многим другим аспектам функциональной подготовки», – сообщили химчане.

    • «Химки» идут в Первой лиге 2-ми.
    • Команда планирует вернуться в РПЛ за один сезон.
    • Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев на прошлой неделе сам побывал в Италии.

    Новости по теме
    Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки 4
    Талалаев с женой посетил Италию – известны цели командировки
    Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
    Источник: телеграм-канал «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1706727639
    Приехали из Ильи Садыгова делать суперигрока?. )
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+