В «Химки» приехала группа итальянских специалистов

С «Химками» в ближайшие дни будет работать группа итальянских специалистов.

«Группу возглавляет доктор Руди Россетто, эксперт в области нутрициологии, биомеханики и кинезиололгии, преподаватель национального Олимпийского комитета Италии по вопросам, связанным с телом человека.

Итальянцы будут работать с «Химками» в течение недели. За это время каждый игрок пройдет серию антропометрических тестов и получит конкретные рекомендации по оптимизации питания, балансу нагрузок и многим другим аспектам функциональной подготовки», – сообщили химчане.