Самые высокоразвитые HR процессы: «Лига Ставок» заняла 29 строчку в рейтинге работодателей HH

По итогам 2023 года «Лига Ставок» впервые вошла в Топ-50 рейтинга работодателей HeadHunter в категории самые высокоразвитые HR-процессы, заняв 29 место. Это результат глобальной трансформации, которую проходила «Лига» последние четыре года. С 2019 года компания держит курс на переход из ретейл-сегмента в финтех, новая позиция в самом масштабном рейтинге страны лишь подтвердила репутацию «Лиги Ставок» как сильного и привлекательного работодателя в новом для себя амплуа.

Рейтинг HH.ru публикуется на протяжении 13 лет. В 2023 году в финал вышли уже более 1000 компаний, среди крупных IT-компаний России «Лига Ставок» заняла 18 строку.

«Мы выстраиваем комплексную работу по повышению благополучия наших сотрудников. Специалисты также детально прорабатывают каждую точку касания на пути сотрудника и стремятся сформировать его опыт на уровне сервиса для наших клиентов», – отметила Екатерина Толстохлебова, заместитель генерального директора «Лиги Ставок».