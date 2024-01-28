Решающий гол Миранчука, травма Захаряна, победа «Зенита» и другие новости

Агент Смирнов: «Трансфер Захаряна в «Сосьедад» лоббировало чуть ли не правительство Испании».
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Танзанийский клуб установил ценник на вратаря, который интересен «Зениту».
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Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано».
Известны два главных кандидата на замену Клоппу в «Ливерпуле».
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову.
Товарищеский матч. Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом» (1:0).
Кассьерра забил «Уралу» после грубой ошибки вратаря.
Головин сделал ассист в матче с «Марселем».