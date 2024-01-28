Решающий гол Миранчука, травма Захаряна, победа «Зенита» и другие новости

Агент Смирнов: «Трансфер Захаряна в «Сосьедад» лоббировало чуть ли не правительство Испании».

Расписание ближайших туров РПЛ и матчей Кубка России.

Танзанийский клуб установил ценник на вратаря, который интересен «Зениту».

Состав сборной мира на Кубок легенд.

Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано».

Миранчук забил «Удинезе».

Известны два главных кандидата на замену Клоппу в «Ливерпуле».

Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову.

Товарищеский матч. Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом» (1:0).

Кассьерра забил «Уралу» после грубой ошибки вратаря.

Головин сделал ассист в матче с «Марселем».