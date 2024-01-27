Клопп уходит из «Ливерпуля», новая цель «Зенита» вместо Тикнизяна и другие новости

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Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

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Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Тоттенхэм» (1:0), «Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0)