Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, «Спартак» заплатит 15 миллионов за форварда, замена для Бензема из РПЛ и другие новости

Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки и Кубка Азии
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
Сперцян ответил на предложение «Зенита»
Угальде уведомил «Твенте» о желании перейти в «Спартак» – клубы уже договорились о сумме сделки
Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался – защитник «Локо» высмеял петербургский клуб
«Манчестер Сити» пополнился 18-летним аргентинцем, а «ПСЖ» – 18-летним бразильцем
Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ
«Аль-Иттихад» нашел замену для Бензема в РПЛ – этого форварда оценивают в 15 миллионов евро
«Бешикташ» интересуется вратарем сборной России
Победитель Евро-2016 получил предложение из России