Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, «Спартак» заплатит 15 миллионов за форварда, замена для Бензема из РПЛ и другие новости

Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки и Кубка Азии

МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»

Сперцян ответил на предложение «Зенита»

Угальде уведомил «Твенте» о желании перейти в «Спартак» – клубы уже договорились о сумме сделки

Трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался – защитник «Локо» высмеял петербургский клуб

«Манчестер Сити» пополнился 18-летним аргентинцем, а «ПСЖ» – 18-летним бразильцем

Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ

«Аль-Иттихад» нашел замену для Бензема в РПЛ – этого форварда оценивают в 15 миллионов евро

«Бешикташ» интересуется вратарем сборной России

Победитель Евро-2016 получил предложение из России