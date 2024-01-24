Тикнизян переходит в «Зенит», Сутормин хочет в «Ростов», зарплата Абаскаля и другие новости

Канчельскис: «В России футбол в глубинке умер».

«Зенит» близок к покупке Тикнизяна у «Локо»: подробности.

Стало известно, сколько Тикнизян будет зарабатывать в «Зените».

Холанд получил подарок от своего российского кумира.

Девушек-болельщиц на Кубке Африки досматривают мужчины – они проверяют в том числе область груди.

Стало известно, куда хочет перейти из «Зенита» Сутормин.

Тикнизян перешел в «Зенит» («Это футбол, брат!»).

Дочь Кержакова сбежала из рехаба после двух лет лечения.

Бензема попросил об уходе из «Аль-Иттихада».

Стала известна зарплата Абаскаля в «Спартаке».

В Нидерландах сообщили, сколько «Спартак» заплатит за форварда Угальде.