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    • Колосков ответил на вопрос, кто способен выпить больше алкоголя: футболисты или хоккеисты

    Колосков ответил на вопрос, кто способен выпить больше алкоголя: футболисты или хоккеисты

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил потребление алкоголя в хоккее и футболе.

    «Кто больше может выпить алкоголя – футболисты или хоккеисты? Серьезный ты вопрос мне задаешь, блин! Это в корне поменяет представление о российском спорте. Думаешь, мне это интересно. Ну, что я буду фантазировать-то?

    Со своего опыта скажу, что хоккеисты пили больше футболистов, пока я работал там. Я работал и в хоккее, и футболе, и в клубах, и в сборных, и там, и там. Хоккеисты играли намного больше, при этом играли лучше.

    Дело в нагрузках? Ну, поэтому хоккеисты долго не протягивают, хоккеисты очень рано умирают, к сожалению. Выдающиеся хоккеисты рано уходят!

    Я могу привести такой пример: был такой Андрей Старовойтов, он в отделе хоккея спорткомитета был, и судья был международной категории и республиканской. Он как-то судил матч в Нижнем Новгороде, и Нижнем Новгороде была потрясающая команда, сильная, очень хорошая, тройка вообще выдающаяся, он приехал на «Волге», и хоккеисты попросились с ним поехать в дорогу в ночь, хоккеисты Сологубов и Трегубов.

    И вот пока ехали, за 5-6 часов шесть бутылок водки выпили, а утром, когда я пошел специально на тренировку, они пришли, как ни в чем не бывало, отработали спокойненько. Это было. Это ни какие-то там фейки, это говорит о крепости их.

    Думаю ли я, что футболисты бы вышли в этом случае никакие? Да нет, я не знаю, я не хочу рассуждать, вообще не такая серьезная вещь, чтобы рассуждать. Но я знаю, что футболисты в основном шампанское пили. Так что ближе к народу всегда хоккеисты были», – сказал Колосков.

    • Вячеслав Колосков был начальником отдела, затем управления хоккея Спорткомитета СССР в 1974–1979 годах.
    • В 1979–1987 годах – начальник управления футбола, в 1987-1991 годах – управления футбола и хоккея Спорткомитета СССР.
    • В 1990-1991 годах Колосков возглавлял Федерацию футбола СССР.
    • Был президентом Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 2005 годы.

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    Источник: «ВсёпроСпорт

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    Сегодня, 10:38
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1705909703
    Глубокий трезвый анализ проблемы. ) *
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    Cleaner
    1705910184
    Колосков - ПИЯВКА, присосавшаяся к российскому футболу...(
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705912392
    Пока Колосков работал в хоккее больше пили клюшкари, а когда стал работать в футболе футболисты. Гыгыгы
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    NewLife
    1705912639
    Вспомните Блинова, щелчок которого заставлял трепетать вратарей. Он умер, съев на тренировке на спор тарелку водки с хлебным мякишем.
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