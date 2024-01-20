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    • Губерниев прокомментировал скандал с погибшим котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз

    Губерниев прокомментировал скандал с погибшим котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по ситуации вокруг потерявшегося и погибшего кота Твикса.

    • Несколько дней назад в Кирове животное как бесхозное выбросила из поезда РЖД проводница.
    • Через несколько часов Твикса нашли мертвым – он погиб от местных собак.
    • Теперь РЖД планирует выпустить директиву, запрещающую высаживать животных из поездов.

    «Блин, так жалко кота Твикса. Люди, берегите котиков.

    Проводница, конечно, бессердечная дура, но хозяин кота бестолковый и невнимательный.

    Но с другой стороны, в плацкартном вагоне, где многие дрыхли, проводница провела опрос и после того, как все спящие ответили, что кот не их, выкинула животное на мороз. При этом она сама, бляха-муха, его по билету в вагон посадила. Кот больше недели боролся за жизнь, прошагал восемь километров от места происшествия», – оценил ситуацию Губерниев, у которого дома тоже есть кот.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1705761783
    Кота конечно жалко, но что говорить про животных, если у нас такое отношение и к людям !!! (((...
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    Axe111
    1705765216
    Себя бы лучше выкинула в помойку
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