Губерниев прокомментировал скандал с погибшим котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по ситуации вокруг потерявшегося и погибшего кота Твикса.
- Несколько дней назад в Кирове животное как бесхозное выбросила из поезда РЖД проводница.
- Через несколько часов Твикса нашли мертвым – он погиб от местных собак.
- Теперь РЖД планирует выпустить директиву, запрещающую высаживать животных из поездов.
«Блин, так жалко кота Твикса. Люди, берегите котиков.
Проводница, конечно, бессердечная дура, но хозяин кота бестолковый и невнимательный.
Но с другой стороны, в плацкартном вагоне, где многие дрыхли, проводница провела опрос и после того, как все спящие ответили, что кот не их, выкинула животное на мороз. При этом она сама, бляха-муха, его по билету в вагон посадила. Кот больше недели боролся за жизнь, прошагал восемь километров от места происшествия», – оценил ситуацию Губерниев, у которого дома тоже есть кот.
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