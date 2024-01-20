Губерниев прокомментировал скандал с погибшим котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по ситуации вокруг потерявшегося и погибшего кота Твикса.

Несколько дней назад в Кирове животное как бесхозное выбросила из поезда РЖД проводница.

Через несколько часов Твикса нашли мертвым – он погиб от местных собак.

Теперь РЖД планирует выпустить директиву, запрещающую высаживать животных из поездов.

«Блин, так жалко кота Твикса. Люди, берегите котиков.

Проводница, конечно, бессердечная дура, но хозяин кота бестолковый и невнимательный.

Но с другой стороны, в плацкартном вагоне, где многие дрыхли, проводница провела опрос и после того, как все спящие ответили, что кот не их, выкинула животное на мороз. При этом она сама, бляха-муха, его по билету в вагон посадила. Кот больше недели боролся за жизнь, прошагал восемь километров от места происшествия», – оценил ситуацию Губерниев, у которого дома тоже есть кот.