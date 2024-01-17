Увольнение Моуринью, дебют Слуцкого в Китае, Мбаппе определился с будущим и другие новости

«Рома» объявила об уходе Моуринью и назначила нового тренера

ЦСКА отказался от подписания защитников зимой

Стала известна причина отсутствия Месси на церемонии The Best

Мбаппе решил покинуть «ПСЖ», несмотря на «невероятное» предложение, а «Реал» смягчил позицию в отношении переговоров с французом

РФС не будет разбирать скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: известна причина

«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Ганы, но за него требуют больше

«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками

Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»

Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

Слуцкий не победил в дебютном матче на посту тренера «Шанхай Шэньхуа»