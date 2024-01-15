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    • Чистяков ушел из «Зенита», Мелкадзе и Игнатьев – из «Сочи» и другие новости

    Чистяков ушел из «Зенита», Мелкадзе и Игнатьев – из «Сочи» и другие новости

    Тихонов ответил, возьмет ли Мостового в «Енисей».

    Тихонов прокомментировал свой нашумевший уход из «Спартака» в 2000 году.

    Названа причина отсутствия Бензема в расположении «Аль-Иттихада».

    Фанаты выберут название для фарм-клуба «Спартака» – известны варианты.

    «Сочи» расторг Мелкадзе.

    Аленичев назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который заиграл бы в команде 1990-х.

    «Зенит» отправил Чистякова в другой клуб РПЛ.

    Экс-спартаковцу Жиго предложили перейти в «Локомотив».

    Милонов ответил, какую пользу несут зенитовские бразильцы.

    «Сочи» расторг Игнатьева.

    Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: «Бомбардир»

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