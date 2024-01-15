Чистяков ушел из «Зенита», Мелкадзе и Игнатьев – из «Сочи» и другие новости

Тихонов ответил, возьмет ли Мостового в «Енисей».
Тихонов прокомментировал свой нашумевший уход из «Спартака» в 2000 году.
Названа причина отсутствия Бензема в расположении «Аль-Иттихада».
Фанаты выберут название для фарм-клуба «Спартака» – известны варианты.
«Сочи» расторг Мелкадзе.
Аленичев назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который заиграл бы в команде 1990-х.
«Зенит» отправил Чистякова в другой клуб РПЛ.
Экс-спартаковцу Жиго предложили перейти в «Локомотив».
Милонов ответил, какую пользу несут зенитовские бразильцы.
Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.