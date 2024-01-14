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    • Мостовой ждет предложений из РПЛ: «Я играл на высочайшем уровне не для работы в Медиалиге»

    Мостовой ждет предложений из РПЛ: «Я играл на высочайшем уровне не для работы в Медиалиге»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой хочет тренировать в РПЛ.

    • Ранее Мостового рассматривал «Енисей», но предпочел Андрея Тихонова.
    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.
    • Сейчас он получает тренерскую лицензию.

    – Сейчас у вас есть еще какие-нибудь предложения от клубов РПЛ или Первой лиги?

    – Нет, сейчас у меня их нет.

    – Рассматриваете Медиалигу, как место, откуда можно начать тренерскую карьеру?

    – Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли нашу страну во всем мире. У нас сейчас немного странная ситуация складывается, но ничего.

    – Вы ждете предложений от команд из РПЛ, или же рассмотрите и клубы из Первой лиги?

    – Жду от РПЛ.

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    Источник: Rusfootball.info

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    Сегодня, 14:29
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    Комментарии (3)
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    Myasko
    1705232004
    Сначала доказать нужно, что чего-то стоит. А так в грудь себя бить? А то через пару месяцев выкинут
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    Cleaner
    1705232190
    Кому нужно Трепло в качестве тренера???
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    bset
    1705235074
    Кто такой тренер Мостовой? Да никто. Вот Зиданом, например, начинал тренером молодежки, был ассистентом, а тебе сразу РПЛ подавай. В итоге наломаешь дров и уйдешь со словами "Вы ничего не понимаете! Я играл! Я лучше знаю!"
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