Мостовой ждет предложений из РПЛ: «Я играл на высочайшем уровне не для работы в Медиалиге»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой хочет тренировать в РПЛ.

Ранее Мостового рассматривал «Енисей», но предпочел Андрея Тихонова.

Мостовой тренировал только в Медиалиге.

Сейчас он получает тренерскую лицензию.

– Сейчас у вас есть еще какие-нибудь предложения от клубов РПЛ или Первой лиги?

– Нет, сейчас у меня их нет.

– Рассматриваете Медиалигу, как место, откуда можно начать тренерскую карьеру?

– Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли нашу страну во всем мире. У нас сейчас немного странная ситуация складывается, но ничего.

– Вы ждете предложений от команд из РПЛ, или же рассмотрите и клубы из Первой лиги?

– Жду от РПЛ.