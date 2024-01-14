Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • УЕФА может вернуть Россию осенью, Чаловым вновь интересуются в Турции, Севикян уезжает в Европу и другие новости

    УЕФА может вернуть Россию осенью, Чаловым вновь интересуются в Турции, Севикян уезжает в Европу и другие новости

    Севикян уходит из «Пари НН» – европейский клуб активировал опцию его выкупа.

    «Спартак» хочет зимой избавиться от 33-летнего легионера.

    Россию осенью могут допустить к международным соревнованиям.

    Отец Севикяна оплатит почти треть суммы трансфера из «Пари НН» в «Ференцварош».

    Тихонов ответил Дзюбе: «Соблюдай субординацию, сколько раз ты со «Спартаком» выиграл чемпионство?».

    Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

    Жена выгнала Уокера из дома за 3,5 миллиона.

    «Рубин» объявил о переходе Лисаковича в другой клуб РПЛ.

    Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА.

    Головин сделал ассист в матче с «Реймсом».

    «Никакой потери нет, у нас пришли игроки получше»: Юран – об уходе Севикяна из «Пари НН».

    «Трабзонспор» начал переговоры по Чалову.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+