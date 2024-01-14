УЕФА может вернуть Россию осенью, Чаловым вновь интересуются в Турции, Севикян уезжает в Европу и другие новости

Севикян уходит из «Пари НН» – европейский клуб активировал опцию его выкупа.

«Спартак» хочет зимой избавиться от 33-летнего легионера.

Россию осенью могут допустить к международным соревнованиям.

Отец Севикяна оплатит почти треть суммы трансфера из «Пари НН» в «Ференцварош».

Тихонов ответил Дзюбе: «Соблюдай субординацию, сколько раз ты со «Спартаком» выиграл чемпионство?».

Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

Жена выгнала Уокера из дома за 3,5 миллиона.

«Рубин» объявил о переходе Лисаковича в другой клуб РПЛ.

Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА.

Головин сделал ассист в матче с «Реймсом».

«Никакой потери нет, у нас пришли игроки получше»: Юран – об уходе Севикяна из «Пари НН».

«Трабзонспор» начал переговоры по Чалову.