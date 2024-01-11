Дебош Мамаева, топ-трансфер «Локо», Аргентине грозит бан, план «Барсы» по Холанду и другие новости

Бывший футболист «Ростова» Канга мог сфальсифицировать свою личность

Холанд не намерен уходить в «Барселону» или «Реал», хотя задавал вопросы Беллингему о мадридском клубе – каталонцы разработали план из трех пунктов, чтобы заполучить форварда

Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований – теперь санкции грозят Аргентине

«Локомотив» объявил о переходе Салтыкова из «Крыльев Советов» – раскрыта сумма сделки

Ариас из «Флуминенсе» отклонил предложение «Зенита»: известна причина отказа

Мамаев устроил дебош на борту самолета – есть реакции самого экс-футболиста, его жены и бывшей супруги

«Енисей» назначил нового тренера: это не Мостовой – Александр прокомментировал новость

Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико», но это не помогло его команде пройти в финал Суперкубка Испании – «Реал» победил со счетом 5:3

Сборная Бразилии назначила нового тренера

Мбаппе запросил рекордную зарплату в истории «Реала» – в раздевалке мадридцев не верят в подписание нападающего «ПСЖ»