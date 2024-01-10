Губерниев — о календаре РПЛ с матчами 15 декабря: «Надо сразу было 30-го проводить»

Журналист и шоумен Дмитрий Губерниев оценил даты проведения матчей в предварительном календаре следующего сезона РПЛ. Согласно ему первая часть чемпионата закончится 15 декабря 2024 года

«Я считаю, что надо сразу 30-го было проводить. Я считаю, что вот здесь недосмотрели составители. Давайте людям дарить уже новогодние праздники по полной программе.

Давайте спокойно уже начнем играть в конце декабря, в начале января. В конце концов, футбол же прекрасен, правда? А российский футбол – в частности. Мне кажется, что рождественский футбол напрашивается.

Нынешние морозы в радость футболистам, поэтому давайте использовать на полную катушку погоду, продолжать играть в конце декабря, а также в начале января. Здесь составители календаря недоглядели», – написал Губерниев.