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    • Губерниев — о календаре РПЛ с матчами 15 декабря: «Надо сразу было 30-го проводить»

    Губерниев — о календаре РПЛ с матчами 15 декабря: «Надо сразу было 30-го проводить»

    Журналист и шоумен Дмитрий Губерниев оценил даты проведения матчей в предварительном календаре следующего сезона РПЛ. Согласно ему первая часть чемпионата закончится 15 декабря 2024 года

    «Я считаю, что надо сразу 30-го было проводить. Я считаю, что вот здесь недосмотрели составители. Давайте людям дарить уже новогодние праздники по полной программе.

    Давайте спокойно уже начнем играть в конце декабря, в начале января. В конце концов, футбол же прекрасен, правда? А российский футбол – в частности. Мне кажется, что рождественский футбол напрашивается.

    Нынешние морозы в радость футболистам, поэтому давайте использовать на полную катушку погоду, продолжать играть в конце декабря, а также в начале января. Здесь составители календаря недоглядели», – написал Губерниев.

    • Начало сезона-2024/25 РПЛ запланировано на 19 июля.
    • Старт розыгрыша Кубка России-2024/25 назначен на 23 июля.

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    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2024 11:37
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    Комментарии (4)
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    LOKOfanatik19
    1704876041
    ЧТо, начали забывать про губу? что он проснулся
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    Цугундeр
    1704876365
    Прокапался . Очнулся. Возмутился.
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    Дядя Серёжа
    1704880461
    Вашу иронию, шоумен Дмитрий Губерниев, оставьте для биатлона...
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