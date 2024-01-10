Ахметов в «Зените», Лавесси в психбольнице, «Аталанта» продлила Миранчука и другие новости

Полузащитник «Милана» стал целью «Зенита» и «Спартака»

Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ», в «Ливерпуль» он не пойдет, «Реал» может продать Винисиуса ради француза

Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу

Саудовский клуб готовит предложение по лучшему бомбардиру этого сезона РПЛ

«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара» – известна его зарплата в петербургском клубе

Холанд летом перейдет в «Барселону»

«Аталанта» продлила контракт с Миранчуком

«Спартак» ограничил функционал Абаскаля

Вернер стал игроком «Тоттенхэма»

Антон Миранчук получил предложение от турецкого топ-клуба