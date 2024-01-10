Ахметов в «Зените», Лавесси в психбольнице, «Аталанта» продлила Миранчука и другие новости

Полузащитник «Милана» стал целью «Зенита» и «Спартака»
Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ», в «Ливерпуль» он не пойдет, «Реал» может продать Винисиуса ради француза
Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу
Саудовский клуб готовит предложение по лучшему бомбардиру этого сезона РПЛ
«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара» – известна его зарплата в петербургском клубе
Холанд летом перейдет в «Барселону»
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Вернер стал игроком «Тоттенхэма»
Антон Миранчук получил предложение от турецкого топ-клуба