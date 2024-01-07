Смерть Загалло, Промесу грозит экстрадиция, Урунов может перейти в ЦСКА и другие новости

Умер четырехкратный чемпион мира Марио Загалло.
Реакция «Зенита» на новость о побеге Тимощука из Петербурга.
«Бавария» готова заплатить в январе 70+ миллионов за футболиста «Барселоны».
Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации фото со дня рождения в Дубае.
«Зенит» согласовал трансфер еще одного бразильца.
Зарема: «Новое амплуа «Зенита» – быть санитарами РПЛ».
«ПСЖ» заподозрили в подкупе организаторов «Золотого мяча» с целью обеспечить победу Месси.
Малафеев – о переходе Ахметова в «Зенит»: «Странно, ведь агент Ильзата утверждает, что он «вертел» «Зенит».
Тиаго Cилвa рассказал, как чуть не умер в «Динамо».
ЦСКА рассматривает экс-спартаковца Урунова.
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