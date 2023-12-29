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    • Как слесарь из Брянска попал на матч «Монако» – специальный выпуск на канале «Суперлига»

    Как слесарь из Брянска попал на матч «Монако» – специальный выпуск на канале «Суперлига»

    Мы привыкли видеть в программе «Улица Гусева» знаменитых футболистов, но новый выпуск является исключением: он посвящен обычному человеку.

    Слесарь из Брянска Кирилл Гришнов принял участие в конкурсе от «Лиги Ставок» на самый смелый и красивый гол и выиграл поездку на домашний матч ФК «Монако».

    Кирилл впервые оказался за границей, и это путешествие запомнилось ему навсегда: он побывал на матче клуба, получил в подарок футболку с автографами игроков «Монако», посетил гонку «Формулы-1» и отметил своe 30-летие на яхте!

    «Я выложил свой гол и не думал, что выиграю, а оказалось, это возможно, – рассказал нам Кирилл. – Крутой подарок, это просто нереально!»

    Смотрите эту удивительную историю и, конечно же, продолжайте мечтать. В канун Нового года – самое время.

    Берегите себя!

    Видео по ссылке: https://youtu.be/BT2_uOm2M8Q

    Источник: «Бомбардир»

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    29.12.2023 15:50
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