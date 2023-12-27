Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рабинер высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

27 декабря 2023, 10:33
4

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер прокомментировал скандальную голую вечеринку Анастасии Ивлеевой.

  • Известный блогер Анастасия Ивлеева устроила на прошлой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
  • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На 2-ю часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Тьфу ты, какая тотальная пакость. Извините, что не о спорте. Просто всю ленту заполонила какая-то невероятная, первосортная дичь – «голая вечеринка», возмущения и кляузы «общественников», серия публичных покаяний участников в стиле героя «Нашей Раши»: «Понять и простить», череда отказов компаний от рекламных интеграций с участниками и вырезаний их номеров из новогодних шоу...

Какой-то чудовищный общий трэш, в котором симпатизировать вообще некому. Хоть вечеринка была частная, и наказание явно несопоставимо с «преступлением», вызвать в себе сочувствие к наказанным не могу. Особенно после таких извинений (моден стал в последнее время в России с подачи одного южного региона этот жанр), как у Филиппа Киркорова и Димы Билана. К первому после этого его сеанса полного саморазоблачения без отвращения относиться не могу.

Так же, как абсолютно не могу представить себе среди участников такой вечеринки, например, Юрия Шевчука или Андрея Макаревича*. Равно как и их извинений типа киркоровского, да и вообще.

Люди, которые занимаются чем-то реальным, там оказаться просто не могли. Либо по какой-то невероятной случайности. На 95 процентов там собрались продавцы воздуха. Во главе с организаторшей.

Как-то покойный ныне Александр Градский (представляете там его?) сказал мне прекрасную фразу: «Когда слышу от кого-то: «Мое творчество» – мне сразу хочется этого человека разорвать».

Так вот мне кажется, что на этом сборище павлинов примерно каждый первый говорит о себе: «Мое творчество».

А те мрачные люди, которые на этих Александров Кокориных от шоубиза жалуются и их наказывают (хорошо хоть не так, но я и это к не удивлюсь), и такого сказать не могут. Они способны только жаловаться и наказывать.

Читаешь об этой истории с любой стороны – и хочется смыть все это в дУше. И в душЕ.

Хорошо, что там не было никого из спорта. Хотя кое-кому я бы не удивился. Но умудрились не вляпаться, видимо, потому что футболисты разъехались по отпускам», – написал Рабинер.

* – признан иностранным агентом на территории РФ.

Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1703667794
Рабинебракодабра какая-то... *****!
Ответить
MANCHESTER_RED_MAN
1703670160
Да эту ивлеву кто только не имел Какой кайф вообще тусоваться с такими? Это надо быть подобным просто
Ответить
Вомбат
1703676092
Все хорошо в этой статье кроме фразы "Извините, что не о спорте". Кому он нужен этот спорт, если для читателей главное побольше слухов и сплетен?
Ответить
Главные новости
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
1
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
3
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
12
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
12
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Все новости
Все новости
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
12
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
23
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+