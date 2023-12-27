Рабинер высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер прокомментировал скандальную голую вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Известный блогер Анастасия Ивлеева устроила на прошлой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.

На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.

На 2-ю часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Тьфу ты, какая тотальная пакость. Извините, что не о спорте. Просто всю ленту заполонила какая-то невероятная, первосортная дичь – «голая вечеринка», возмущения и кляузы «общественников», серия публичных покаяний участников в стиле героя «Нашей Раши»: «Понять и простить», череда отказов компаний от рекламных интеграций с участниками и вырезаний их номеров из новогодних шоу...

Какой-то чудовищный общий трэш, в котором симпатизировать вообще некому. Хоть вечеринка была частная, и наказание явно несопоставимо с «преступлением», вызвать в себе сочувствие к наказанным не могу. Особенно после таких извинений (моден стал в последнее время в России с подачи одного южного региона этот жанр), как у Филиппа Киркорова и Димы Билана. К первому после этого его сеанса полного саморазоблачения без отвращения относиться не могу.

Так же, как абсолютно не могу представить себе среди участников такой вечеринки, например, Юрия Шевчука или Андрея Макаревича*. Равно как и их извинений типа киркоровского, да и вообще.

Люди, которые занимаются чем-то реальным, там оказаться просто не могли. Либо по какой-то невероятной случайности. На 95 процентов там собрались продавцы воздуха. Во главе с организаторшей.

Как-то покойный ныне Александр Градский (представляете там его?) сказал мне прекрасную фразу: «Когда слышу от кого-то: «Мое творчество» – мне сразу хочется этого человека разорвать».

Так вот мне кажется, что на этом сборище павлинов примерно каждый первый говорит о себе: «Мое творчество».

А те мрачные люди, которые на этих Александров Кокориных от шоубиза жалуются и их наказывают (хорошо хоть не так, но я и это к не удивлюсь), и такого сказать не могут. Они способны только жаловаться и наказывать.

Читаешь об этой истории с любой стороны – и хочется смыть все это в дУше. И в душЕ.

Хорошо, что там не было никого из спорта. Хотя кое-кому я бы не удивился. Но умудрились не вляпаться, видимо, потому что футболисты разъехались по отпускам», – написал Рабинер.

* – признан иностранным агентом на территории РФ.

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