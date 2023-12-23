Новый спортивный директор «Спартака», титул «Манчестер Сити», Черчесов может вернуться в Европу и другие новости

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Стало известно, какую сумму наличными «Ростов» получил от «Локо» за Лоськова.

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Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и взял пятый трофей за год.