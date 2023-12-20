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    Мостовой ответил, кого хотел бы сыграть в кино

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не против сыграть в кино.

    – Вышел трейлер новогодней адаптации фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как относитесь к современному ремейку знаменитой классики?

    – Еще года два-три назад переснимали наши любимые фильмы, но сюжет все тот же – ничего не меняется.

    Вот старые фильмы, которые сняли лет 40 назад, с удовольствием посмотрит каждый в любое время. Я их наизусть знаю. А новые фильмы просмотрят и через месяц забудут, как это было множество раз.

    Это сиюминутный эффект в новогоднюю ночь. А «Бриллиантовая рука»? Все цитаты наизусть знают. Вот это шедевры!

    – Хотели бы сняться в кино в роли царя?

    – Конечно! Я бы в любой роли снялся. К этому достаточно спокойно отношусь. Жизнь – она такая, к сожалению, не у многих длинная. Почему бы и не сняться?

    Ко мне раньше обращались, когда еще был игроком. Уже не помню, куда звали. Да и что здесь такого? У нас половина певцов петь не умеют.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (235 матчей в чемпионате Испании, 54 гола).
    • Игрок дважды брал чемпионство со «Спартаком».
    • За сборную СССР, СНГ, России Мостовой провел 65 матчей, забил 13 голов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7013

      Питерский князь 58 минут назад

      В роли е.б.аной шлю.хи, после климакса, которая поняла, что у нее закончились месячные, а все это, что происходит, сифилис.
      :)))

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