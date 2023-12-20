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  • Слуцкий уезжает в Китай, ЦСКА купил форварда, «Интер» хочет игрока «Спартака» и другие новости

Слуцкий уезжает в Китай, ЦСКА купил форварда, «Интер» хочет игрока «Спартака» и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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bashnat013
1703046264
Тренерской школе надо было в обязательном порядке на стажировку помощником к Слуцкому отправить Мостового и Канчельскиса
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Городовой
1703084617
Пусть Дзюбу с собой забирает, здесь от них тошнит.
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