«Лига Ставок» выпустила новогоднюю сказку с амбассадорами компании

«Лига Ставок» объединяет! В новогодней сказке на Youtube-канале «Суперлига» встретились все: легенды футбола Артем Дзюба, Леонид Слуцкий и Евгений Ловчев, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Илья Ковальчук и Артур Далалоян, известный спортивный комментатор Виктор Гусев, звезды «Матч ТВ» Мария Орзул и Евгений Евневич, а также самый влиятельный киберспортсмен СНГ RAMZES666.

Если хотите узнать, кто наряжает елку и думает о Римской империи, кто главный по оливье, а кто – по бархатным тягам, кто находится в поисках зелени, а у кого самый лучший костюм дракона – переходите на зеленый по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Oeo24HlvugY

Вместе, чтобы побеждать!

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