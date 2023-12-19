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    • «Лига Ставок» выпустила новогоднюю сказку с амбассадорами компании

    «Лига Ставок» выпустила новогоднюю сказку с амбассадорами компании

    «Лига Ставок» объединяет! В новогодней сказке на Youtube-канале «Суперлига» встретились все: легенды футбола Артем Дзюба, Леонид Слуцкий и Евгений Ловчев, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Илья Ковальчук и Артур Далалоян, известный спортивный комментатор Виктор Гусев, звезды «Матч ТВ» Мария Орзул и Евгений Евневич, а также самый влиятельный киберспортсмен СНГ RAMZES666.

    Если хотите узнать, кто наряжает елку и думает о Римской империи, кто главный по оливье, а кто – по бархатным тягам, кто находится в поисках зелени, а у кого самый лучший костюм дракона – переходите на зеленый по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Oeo24HlvugY

    Вместе, чтобы побеждать!

    Источник: «Бомбардир»

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