Губерниев ответил на претензии гимнастки Мельниковой по поводу зарплат футболистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уличил Ангелину Мельникову в зависти к футболистам.

Ранее гимнастка выразила недовольство зарплатами в футболе: «Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта».

«Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.

Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте.

Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит», – сказал Губерниев.