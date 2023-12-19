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    • Губерниев ответил на претензии гимнастки Мельниковой по поводу зарплат футболистов

    Губерниев ответил на претензии гимнастки Мельниковой по поводу зарплат футболистов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уличил Ангелину Мельникову в зависти к футболистам.

    Ранее гимнастка выразила недовольство зарплатами в футболе: «Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта».

    «Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.

    Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте.

    Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1002

      TIMOTHY 23 минуты назад

      А сколько получает Губер!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3425

      Suvorov71 > TIMOTHY 11 минут назад

      ровно столько сколько тебя рачком за день ставят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      WILDLING_HRUNDEL > Suvorov71 3 минуты назад

      Писали ты вчера на аборт ходил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6966

      Питерский князь 1 час назад

      Ей богу, на нее ходят только ее родители и родители других гимнастов. Ну и еще извращенцы.
      :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3425

      Suvorov71 > Питерский князь 12 минут назад

      понятно почему тебя чпокают у помойки. ты и есть извращенка Княгиня, любишь соснуть, молодец продолжай, должен кто то и помойных ублажать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6673

      subbotaspartak 1 час назад

      А она соберёт 4 раза в месяц на своё выступление 20-30 тыщ народу?...

      1
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