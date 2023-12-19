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  • Губерниев ответил на претензии гимнастки Мельниковой по поводу зарплат футболистов

Губерниев ответил на претензии гимнастки Мельниковой по поводу зарплат футболистов

19 декабря 2023, 15:40
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уличил Ангелину Мельникову в зависти к футболистам.

Ранее гимнастка выразила недовольство зарплатами в футболе: «Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта».

«Считать деньги чужие – последнее дело. Помню, на одном мероприятии мы долго бегали за Мельниковой, чтобы позвать ее в эфир. А гимнаста Нагорного, например, знают все, потому что он принимает участие во всех движухах.

Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте.

Ангелина, надо быть, а не казаться. Спросите у Нагорного, он вас этому научит», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1702990428
А она соберёт 4 раза в месяц на своё выступление 20-30 тыщ народу?...
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А-Б-yandex
1703000189
Участвуй в движухах, будешь депутатом Госдумы. Доходы как у футболистов, и не надо тренироваться.
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А-Б-yandex
1703000821
А что она сказала неправильного? Вместо того, чтобы нормально объяснить почему так происходит, он обвинил ее в зависти. Представьте себе таких волевых детей, которые не хотят заниматься ни каким спортом, кроме футбола? Только футбол, или убейте меня. И что будет? А большие зарплаты были бы у футболистов, если бы футбол существовал только за счёт "билетиков"? Ой, не смешите меня. Особенно в России. Зимой пришлось бы переходить на извоз.
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Кузьмич на трибуне
1703003140
Спросите у рекламодателей, почему они в рекламу на футболе вкладывают больше денег, чем на рекламу в гимнастике, в гандболе, в регби.
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