Мостовой ответил, сможет ли он начеканить мяч 1000 раз

Экс-футболиста сборной России Александра Мостового спросили, как много он способен чеканить мяч в свои 55 лет.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить.

Когда мне было шесть лет я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», – рассказал Мостовой.