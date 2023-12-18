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    Мостовой ответил, сможет ли он начеканить мяч 1000 раз

    Экс-футболиста сборной России Александра Мостового спросили, как много он способен чеканить мяч в свои 55 лет.

    «Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить.

    Когда мне было шесть лет я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», – рассказал Мостовой.

    • Александр закончил карьеру в 2005 году.
    • Сейчас он учится на тренера.
    • Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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