Мостовой прокомментировал свой царский наряд на матче звезд

Участник матча звезд Фонбет Кубка России Александр Мостовой прокомментировал свой царский наряд.

«Мне за 15 минут до начала сказали, что будет какой-то сюрприз. Повесили, я говорю: «Только не долго, потому что жарко». Отличный наряд, тем более для шоу. Ребята предложили в нем домой поехать, но нет, конечно», – сказал Мостовой.