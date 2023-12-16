Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой прокомментировал свой царский наряд на матче звезд

    Мостовой прокомментировал свой царский наряд на матче звезд

    Участник матча звезд Фонбет Кубка России Александр Мостовой прокомментировал свой царский наряд.

    «Мне за 15 минут до начала сказали, что будет какой-то сюрприз. Повесили, я говорю: «Только не долго, потому что жарко». Отличный наряд, тем более для шоу. Ребята предложили в нем домой поехать, но нет, конечно», – сказал Мостовой.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (235 матчей в чемпионате Испании, 54 гола).
    • Игрок дважды брал чемпионство со «Спартаком».
    • За сборную СССР, СНГ, России Мостовой провел 65 матчей, забил 13 голов.

    Новости по теме
    «Тот самый мужик со двора»: Мостовой забил на матче звезд Кубка России
    Фанаты «Сельты» передали привет Мостовому
    Команда Мостового выиграла матч звезд Кубка России 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2023 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6896

      Питерский князь 1 час назад

      Ребята предложили поехать в нем домой и отработать.
      Вот такие у него друзья.
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+