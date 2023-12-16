Мостовой прокомментировал свой царский наряд на матче звезд

Участник матча звезд Фонбет Кубка России Александр Мостовой прокомментировал свой царский наряд.
«Мне за 15 минут до начала сказали, что будет какой-то сюрприз. Повесили, я говорю: «Только не долго, потому что жарко». Отличный наряд, тем более для шоу. Ребята предложили в нем домой поехать, но нет, конечно», – сказал Мостовой.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (235 матчей в чемпионате Испании, 54 гола).
- Игрок дважды брал чемпионство со «Спартаком».
- За сборную СССР, СНГ, России Мостовой провел 65 матчей, забил 13 голов.
Источник: Metaratings