Ларин: «Зачем РПЛ столько средних легионеров?»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что в РПЛ избыток «средних» легионеров.

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас. Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев.

Если бы они были топ-уровня, то я понимал бы, что это нужно. Но сейчас я не понимаю, зачем их такое количество нужно нашему чемпионату. Пусть лучше российские футболисты играют больше», – сказал Ларин.