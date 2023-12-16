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    Ларин: «Зачем РПЛ столько средних легионеров?»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что в РПЛ избыток «средних» легионеров.

    «Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас. Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев.

    Если бы они были топ-уровня, то я понимал бы, что это нужно. Но сейчас я не понимаю, зачем их такое количество нужно нашему чемпионату. Пусть лучше российские футболисты играют больше», – сказал Ларин.

    • В заявке клубов РПЛ может быть до 13 легионеров.
    • На поле одновременно может быть не больше 8.
    • Процент легионеров в РПЛ сейчас – 36,3 (от 419 футболистов).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +116

      WE ARE FOR PETER 15 минут назад

      Агентам так выгоднее

      0
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      Рейтинг: +496

      Александр.Т. 39 минут назад

      Ответ очевиден же, потому что наши слабее этих средних легионеров )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +798

      dim29 43 минуты назад

      Тут ответ на поверхности.селикционной службе не интересно ездить по России и искать таланты.Гораздо приятнее уехать в оплачиваемую служебную командировку в Бразилию например.

      1
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      Рейтинг: +7646

      sochi-2013 1 час назад

      А зачем нам таджики дворники? Наивный.

      0
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      Рейтинг: +3398

      Suvorov71 1 час назад

      Как умно и точно сказано, давно пора от них избавляться, ну зачем они нам нужны. надо своих игроков больше подпускать к основе и давать возможность им играть

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