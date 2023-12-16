Новый тренер «Сочи», «Рома» должна «Ростову», Россия может сыграть с Сербией и другие новости

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Стало известно, с какой европейской сборной может сыграть Россия в марте.

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Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших».

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