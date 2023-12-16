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  • Новый тренер «Сочи», «Рома» должна «Ростову», Россия может сыграть с Сербией и другие новости

Новый тренер «Сочи», «Рома» должна «Ростову», Россия может сыграть с Сербией и другие новости

16 декабря 2023, 10:00
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Сабитов: «Я забыл, как дышать, когда, выступая за «Спартак», встретился с Карпиным в ресторане после 23:00».

Россиянин стал худшим игроком матча ЛЕ «Панатинаикос»«Маккаби».

Названы самый эффективный и самый неэффективный клубы сезона РПЛ.

ФИФА обязала «Рому» выплатить деньги «Ростову».

Сабитов рассказал, как победил Черчесова в бильярд: «Больше при нем я на поле не выходил».

Агент Сперцяна встретится с «Интером».

Стало известно, с какой европейской сборной может сыграть Россия в марте.

Собутыльник экс-игрока «Динамо» умер после недельного запоя.

Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне».

Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева.

Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших».

Экс-тренер сборной Испании и «Барселоны» возглавил «Сочи».

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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kravvankov
1702680127
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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