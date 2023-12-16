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    • Новый тренер «Сочи», «Рома» должна «Ростову», Россия может сыграть с Сербией и другие новости

    Новый тренер «Сочи», «Рома» должна «Ростову», Россия может сыграть с Сербией и другие новости

    Сабитов: «Я забыл, как дышать, когда, выступая за «Спартак», встретился с Карпиным в ресторане после 23:00».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kravvankov 11 часов назад

      Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.

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