Итоги еврокубков, будущий тренер «Барсы», «Спартак» работает над возвращением Комбарова и другие новости

Мбаппе взбесился из-за игры «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией» – Энрике отреагировал

В Бразилии сообщили о тупике в переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом» по Ренану – на защитника появился новый претендент

8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Появились символические сборные группового этапа от Goal и WhoScored

В «Барселоне» определились с заменой для Хави

Хохлов получил работу в «Локомотиве»

«Спартак» работает над возвращением Комбарова

Стало известно, примет ли Промес участие в сборах «Спартака» в ОАЭ

Названы номинанты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб

Назван лучший футболист России в 2023 году по версии тренеров РПЛ

Определились все участники плей‑офф Лиги Европы и Лиги конференций. Всего в еврокубках сыграли 7 россиян