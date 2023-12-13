Топ-10 подорожавших игроков РПЛ

Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Десятка самых подорожавших футболистов выглядит так.
1. Эдуард Сперцян («Краснодар») – плюс 3 миллиона евро.
2. Матео Кассьерра («Зенит») – 3.
3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») – 3.
4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 2.
5. Константин Тюкавин («Динамо») – 2.
6. Бителло («Динамо») – 2.
7. Наир Тикнизян («Локомотив») – 2.
8. Максим Глушенков («Локомотив») – 2.
9. Сергей Волков («Краснодар») – 2.
10. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – 2.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt